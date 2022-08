In Spagna ci “invidiano” i prezzi bassi dei nostri abbonamenti TV

Ieri Eleven Sports ha ufficializzato quanto costerà il pacchetto Eurobasket + EuroLega + EuroCup + Serie A: 89,99€ fino al 30 giugno 2023. Poi ci sarà anche il Mondiale del 2023, ma quello arriverà dopo perché non è entro il 30/06/2023 ma a settembre ’23. Dalla Spagna si sono accorti che in sostanza tutto il basket FIBA ed ECA – quindi l’NBA esclusa – costerà soltanto 9€ al mese e hanno pensato di organizzare un bel “pezzotto” all’italiana.

Infatti, anche se è tutto da verificare, con una VPN potrebbero “trasferirsi” in Italia e fare l’abbonamento come se il device si trovasse in Italia. Naturalmente telecronaca e tutto il format sarebbero in italiano ma il risparmio economico sarebbe davvero importante, qualora riuscissero, perché non sappiamo se effettivamente è realizzabile tramite VPN:

Si incluye euroliga supongo que no se podrá contratar en España para ver la lega como el año pasado con discoveryplus. Una jodienda. — Iván Fernández (Sunara) (@ivansunara1) August 1, 2022

Si, supongo que tendré que hacerlo así. — Iván Fernández (Sunara) (@ivansunara1) August 1, 2022

Ma quanto si paga in Spagna vedere il basket?

Solo EuroLega, EuroCup e Champions League costano 19,99€ al mese facendo l’abbonamento annuale, altrimenti 24,99. In più ci devi aggiungere la Liga Endesa e la Copa del Rey, che non sono su DAZN ma su Movistar+. Per Movistar dipende se hai quella linea telefonica e internet a casa oppure no. Naturalmente costa di meno se sei cliente Movistar.

A spanne, giusto per avere un’idea, solo per il basket, a circa 50€ al mese, compresa però l’NBA, che è sempre di Movistar. In effetti è davvero tanto se si è tifosi di una squadra che fa l’EuroLega come il Real Madrid o il Barcelona.

Il livello è molto più alto però…

Bisogna però anche ammettere che il livello della Liga Endesa è decisamente più alto di quello del campionato italiano. A parta Barça e Real, ci sono anche il Baskonia (EuroLega), Valencia (EuroLega), Tenerife (vincitrice Champions League 2022), Manresa (2a classificata Champions League 2022), Gran Canaria e Badalona. Quindi prezzi così alti sono giustificati dal fatto che il livello è molto più alto, considerato appunto la possibilità di vedere anche l’NBA. Certo, in Italia con circa 25€ (9 di Eleven e 15 di Now TV) vedi tutto il basket mondiale, compresa l’NBA, tra cui anche due squadre da primi 6 posti di EuroLega come Milano e Virtus Bologna.

