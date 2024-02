Inaugurata la statua di Kobe Bryant fuori dalla Crypto.com Arena

I Los Angeles Lakers hanno inaugurato giovedì una statua di Kobe Bryant fuori dalla Crypto.com Arena.

Vanessa Bryant ha introdotto la statua dopo i brevi discorsi di Derek Fisher, Phil Jackson, Kareem Abdul-Jabbar, Stu Lantz e Jeanie Buss. La statua è una posa di Bryant che esce dal campo dopo aver segnato 81 punti contro i Toronto Raptors nel 2006. Kobe Bean Bryant è scritto sul busto e “Black Mamba” è inciso sotto il piedistallo di pietra.

“Kobe ha scelto la posa che state per vedere“, ha detto Vanessa. “Quindi se qualcuno ha qualche problema, pazienza”.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.

Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024