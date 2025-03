Inchiesta sull’alterazione delle statistiche in LBA: c’entrano le scommesse?

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto un affondo su quanto emerso ieri sera a proposito di un’indagine della Procura Federale su possibili alterazioni delle statistiche in LBA. L’indagine sarebbe stata richiesta proprio dalla Lega Basket A e sul caso starebbero indagando anche Le Iene, celebre programma televisivo di Mediaset. Secondo quanto scritto sulla rosea, nell’inchiesta sarebbe coinvolto un club di Serie A e in particolar modo un individuo non tesserato che avrebbe, in modo anche palese, alterato alcune statistiche forse per fini personali: l’ipotesi è naturalmente quella delle scommesse.

Nell’articolo della Gazzetta non viene menzionato direttamente il club coinvolto e si fa riferimento anche ad una “nota trasmissione televisiva” che starebbe indagando sul caso. Impossibile, visto quanto emerso ieri, non pensare almeno a primo impatto a Scafati e a Le Iene, il cui inviato era presente al PalaMangano domenica in occasione della partita contro Tortona.