Incredibile a Cipro: entrambe le squadre cercano di PERDERE A TAVOLINO, partita rinviata

Ciò che è accaduto nel campionato di Cipro lo scorso weekend ha dell’incredibile. Come riportato da Reporter Cyprus, doveva andare in scena la partita tra PAEEK Kyrenia Nicosia e Apollon Limassol valida per la 21° giornata della stagione regolare. La gara è stata però rinviata dopo che entrambe le formazioni hanno volutamente commesso degli errori nei documenti presentati agli arbitri per l’incontro, nel tentativo di perdere a tavolino.

Sia il PAEEK che l’Apollon non versano in rosee condizioni economiche. Ancora in corsa per i Playoff con due partite da disputare, entrambe hanno provato quindi ad uscire sconfitte in partenza, così da essere sicure di non giocare la post-season e di conseguenza evitare di dover pagare stipendi extra a giocatori e staff. Le due compagini sono infatti settima e ottava in classifica, ma a pari punti con la sesta: a Cipro partecipano ai Playoff le prime 6 squadre classificate. Per perdere a tavolino di proposito, PAEEK e Apollon si sono presentate al match “dimenticandosi” i documenti dei propri tesserati, obbligatori nel campionato cipriota per omologare la partita. Inoltre il PAEEK aveva solo 5 giocatori disponibili, mentre l’Apollon 7.