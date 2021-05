Incredibile in A2, Ferrara manda in campo sei giocatori per un possesso decisivo

Sarà capitato qualche volta in una delle categorie più basse o magari in un match delle giovanili. Parliamo dell’errore di una squadra che schiera in campo sei giocatori invece dei canonici cinque.

Gran parte delle volte accade per una incomprensione durante un timeout e un giocatore che non capisce che deve uscire, ritrovandosi in campo insieme a quello che lo avrebbe dovuto sostituire.

Incredibile però che sia successo in Serie A2, nella gara tra Urania Milano e Ferrara, per di più su un possesso decisivo. Sul punteggio di 83-83, a un decimo dalla fine, gli ospiti (che avevano il controllo della palla) si presentano in campo in sei. Uno degli arbitri consegna la palla a Zampini ma poco dopo il gioco viene interrotto e Hasbrouck richiamato in panchina.

Dalla panchina lombarda si chiede a gran voce un fallo tecnico. La sanzione va applicata se la palla diventa viva con sei elementi in campo, cosa che non è avvenuta perché l’azione tecnicamente non è partita. È pur vero, però, che il pallone era già stato consegnato al giocatore per la rimessa e perciò, a norma di regolamento, non si sarebbe potuto consentire un cambio che, invece, c’è stato. Situazione molto complessa, che ovviamente va interpretata perché rappresenta un caso rarissimo.

GUARDA IL VIDEO DELL’AZIONE

Sarebbe stato curioso capire cosa avrebbe fatto il giocatore di Ferrara incaricato della rimessa se gli arbitri non avessero fatto uscire il compagno. Se, infatti, si fosse accorto della cosa e avesse fatto appositamente infrazione di cinque secondi, la palla non sarebbe diventata viva e la sua squadra avrebbe comunque evitato il fallo tecnico.

La rimessa, invece, Zampini l’ha fatta ma con quattro compagni in campo, tra l’altro lanciando la palla oltre il canestro e quindi restituendola all’Urania. E anche in questo caso, il pallone non è diventato vivo e perciò il tecnico non sarebbe arrivato.

In ogni caso si è andati all’overtime con vittoria finale di Milano 93-92. Resta da capire come sia possibile che in Serie A2 una squadra mandi in campo sei giocatori.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.