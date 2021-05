Incredibile in A2: Rieti chiude una partita in 1 contro 5

Lo scorso weekend la NPC Rieti era stata costretta a chiudere la partita contro Orzinuovi in 4vs5 per la mancanza di giocatori disponibili. Tra infortunati e contagiati dal Covid, la squadra laziale si era presentata con 6 uomini (di cui un infortunato e un espulso a partita in corso) e per questo era anche arrivata una multa di 1.000 euro dalla FIP.

La situazione non è affatto migliorata, anzi è peggiorata esponenzialmente oggi, nell’ultima partita del girone della fase ad orologio sempre contro Orzinuovi. Rieti si è presentata sempre in 6, ma con Matteo Piccoli infortunato e impossibilitato a giocare. Nel corso della gara, ben 4 dei 5 giocatori disponibili sono stati espulsi per 5 falli: Nikola Nonkovic, Riziero Ponziani, Filippo Imperatori e per ultimo Quirini De Laurentiis. Quest’ultima espulsione, arrivata a 35” dalla fine del terzo quarto, ha messo fine alla gara. L’unico giocatore disponibile per coach Rossi a quel punto era Dalton Pepper.

Orzinuovi ha vinto 54-77 senza giocare gli ultimi secondi del terzo quarto e tutto il quarto quarto. Probabilmente per Rieti arriverà un’altra multa, ma di sicuro la fotografia che scaturisce da questa vicenda rappresenta una grossa macchia sulla stagione di A2.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.