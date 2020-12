Incredibile in Germania: Trinchieri manda un suo giocatore direttamente negli spogliatoi

Andrea Trinchieri è sempre stato un personaggio alquanto fuori dagli schemi, con un carattere molto partecipativo, soprattutto quando è seduto in panchina: il coach italiano siede da questa stagione sul pino del Bayern di Monaco con ottimi risultati, soprattutto in EuroLega.

Nell’ultima partita di Bundesliga contro il Bamberg, il 19enne Matej Rudan è stato spedito direttamente negli spogliatoi dopo una sostituzione a gara in corso: come lo stesso Trinchieri ha spiegato nel dopopartita, l’atteggiamento del suo giocatore non è stato propositivo per la squadra, al contrario degli altri due talenti Grant e George.

I watched Coach Trinchieri send one of his guys to the locker room during the @FCBBTogether game today. Please listen to his comments on it after the game.

His player might not realize it right now, but this is a coach you want to play for!!

Respect ✊ pic.twitter.com/lMG7iSKh5n

