Incredibile Jae Crowder: “Ho ricevuto minacce di morte”

Giorni difficili per Jae Crowder. L’ala dei Phoenix Suns ha raccontato di essere stato subissato, attraverso internet, di messaggi che lo minacciavano di morte.

Sto ricevendo di continuo delle minacce di morte, qualche giorno fa mi sono svegliato e ho trovato decine di questi messaggi in direct e sulla mia casella email. Non so da dove arrivino, chi ci sia dietro o se qualche gruppo si sia organizzato per farlo però sto prendendo tutte le precauzioni del caso per capire come comportarmi e tenere al sicuro me stesso e la mia famiglia.