Incredibile ma vero: Harden non era a conoscenza della rivolta in Campidoglio (perché non ha internet)

L’NBA ha preso una posizione coraggiosa durante le partite di mercoledì, protestando collettivamente contro le rivolte incitate dai fanatici sostenitori di Donald Trump al Campidoglio degli Stati Uniti.

Mentre la maggior parte delle squadre erano all’unisono e si inginocchiavano durante l’inno, i riflettori si sono presto spostati sulla controversa guardia degli Houston Rockets, James Harden.

L’ex MVP della lega, dopo tutto, ha attirato la critica lo scorso anno al culmine del movimento Black Lives Matter quando è stato raffigurato mentre indossava una bandana che promuoveva il movimento Blue Lives Matter, che spalleggia le forze dell’ordine. Il buon amico di Harden, Young Thug, ha difeso The Beard a luglio, sostenendo che il giocatore NBA non avesse idea di cosa rappresentasse quel logo.

Un utente di Twitter, nel frattempo, ha deciso di prendere in giro i commenti del rapper dopo che Harden era rimasto piuttosto in silenzio sui social media quando l’intera rivolta al Campidoglio degli Stati Uniti è scoppiata. Secondo Kelly Iko di The Athletic, la 31enne superstar ha affermato di non essere a conoscenza del calvario, nonostante tutti stessero parlando di quello.

L’intrigante risposta di Harden ha sicuramente offerto l’occasione perfetta per riportare in auge il tweet di Young Thug secondo cui l’atleta multimilionario non aveva Internet.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.