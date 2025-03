“INCREDIBILE! Mix di rabbia e orgoglio”: coach Okorn elogia il cuore di Pistoia

L’Estra Pistoia compie una vera e propria impresa espugnando il PalaBarbuto di Napoli con una vittoria sofferta ma meritatissima: 70-74. Nonostante la situazione societaria difficile e un roster ridotto a soli tre stranieri, il cuore e la determinazione dei giocatori italiani hanno fatto la differenza.

Le parole di coach Okorn: “Incredibile”

A fine partita, il coach Gasper Okorn ha espresso tutta la sua emozione per il successo ottenuto:

«Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti da Pistoia per supportarci in uno dei momenti più difficili della storia del club. E congratulazioni con tutto il mio cuore ai miei giocatori. Incredibile. Incredibile. Solo questo in una parola. Penso che abbiamo meritato, abbiamo affrontato quarto dopo quarto, uno alla volta. Alla fine abbiamo avuto la chance di vincerla e ci siamo aggrappati a due mani. Non voglio commentare la situazione fuori dal campo. Voglio restarne lontano. Ma questa vittoria è arrivata da un mix di rabbia e orgoglio. Non potrà funzionare alla lunga distanza, dobbiamo essere onesti. Entreremo nella prossima settimana e vedremo cosa accadrà. Noi siamo sportivi, vogliamo sempre vincere. Questa vittoria viene forse da un po’ di dolore interno e dal nostro cuore».

Come si è arrivati a questa partita?

Fin dall’arrivo a Pistoia, coach Okorn aveva sottolineato l’importanza dei giocatori italiani nel campionato di Serie A. E la partita di Napoli ha confermato le sue parole:

«Quando sono arrivato a Pistoia ho detto che se giochi in Italia hai bisogno dei giocatori italiani. Oggi hanno dimostrato che possono dare una grande mano alla squadra e ovviamente giocare in Serie A, non ci sono dubbi. Abbiamo parlato molto prima di questa partita, chiedendo e confrontandomi con chi fosse realmente pronto per arrivare a Napoli per combattere. Questo è per me il più grande successo. Abbiamo gestito questa situazione con Marco [Sambugaro] e il mio staff».

Una vittoria dal valore simbolico

Questa vittoria non solo tiene vivo il sogno salvezza, ma rappresenta un segnale importante per il club e i suoi tifosi. L’Estra Pistoia ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, il gruppo è ancora in grado di competere con determinazione e carattere. Tuttavia, il futuro resta incerto e le prossime settimane saranno decisive per capire se la squadra potrà continuare a lottare fino alla fine della stagione.

