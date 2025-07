INCREDIBILE Paul George! Infortunio al ginocchio durante un workout estivo

Non sembra esserci pace per Paul George che ha subito un altro infortunio. La guardia dei Sixers ha accusato un problema al ginocchio sinistro, lo stesso che (insieme all’adduttore) lo aveva fortemente limitato nella scorsa stagione. L’incidente è avvenuto durante un allenamento estivo individuale. Per lui necessario addirittura un intervento chirurgico che getta grosse ombre sul suo futuro.

PG verrà rivalutato a fine settembre ma probabilmente non inizierà regolarmente il training camp con i compagni. Situazione infortuni che complica moltissimo i piani di Philadelphia che continua a dover fare i conti anche con le condizioni precarie di Joel Embiid.

Lo scorso anno George ha giocato solamente 41 partite, l’ultima delle quali a inizio Marzo, per poi fermarsi. L’ex Pacers e Clippers vanta un quadriennale da 212 milioni complessi in scadenza nel 2028 e 51 di questi gli dovranno essere corrisposti nella prossima stagione.

Joel Embiid, invece, ha un accordo valido fino al 2029 per 193 milioni in totale, 55 dei quali finiranno nel suo conto corrente per la stagione 2025-26. Il tutto a fronte di sole 19 gare disputate lo scorso anno e un percorso di recupero non del tutto trasparente. Sul suo conto Daryl Morey si è detto tranquillo e certo di averlo regolarmente a disposizione per l’avvio della preparazione. I tifosi, invece, sono molto preoccupati dalle condizioni delle loro stelle e dai corposi stipendi che limitano i margini di manovra della franchigia.