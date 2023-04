Indagato il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini

Le Procure di Roma e Tivoli hanno aperto un’indagine relativa a presunte plusvalenze fittizie nel mondo del calcio, mettendo nel mirino Roma, Lazio e Salernitana.

Per quanto riguarda il club giallorosso, l’accusa è di aver inserito a bilancio valutazione gonfiate per giocatori ceduti come parziali contropartite in alcune operazioni di mercato. In particolare si parla di operazioni compiute fra il 2017 e il 2021. Nel registro degli indagati risulta iscritto anche l’attuale presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, all’epoca amministratore delegato della Roma. Insieme a lui l’ex presidente James Pallotta, l’ex direttore esecutivo Mauro Baldissoni, gli attuali presidente e vice Dan e Ryan Friedkin, oltre ad altri dirigenti.

Le accuse sono di “emissione di false fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali” che si sarebbero configurati anche grazie alla “mancata predisposizione di «modelli di organizzazione e gestione idonei”. Altri capi d’imputazione riguardano “omissione e alterazione di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società” e “azioni atte a consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.

In casa Lazio, invece, il reato sarebbero state alcune valutazioni “gonfiate” nella compravendita di atleti con la Salernitana, quando anche il club campano era di proprietà di Claudio Lotito.