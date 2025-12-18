Indagine Clippers-Aspiration-Leonard: possibili novità entro Natale

L’indagine NBA su Aspiration e i Los Angeles Clippers è diventata una delle vicende extra-campo più discusse della stagione. Al centro del caso c’è un presunto accordo di sponsorizzazione irregolare che coinvolgerebbe la stella dei Clippers, Kawhi Leonard, e una società oggi fallita, sollevando interrogativi pesanti su un possibile aggiramento del salary cap NBA.

Secondo Bill Simmons, noto analista ESPN, la lega potrebbe rilasciare nuove informazioni molto presto, approfittando di un momento mediaticamente “morbido”, come il periodo natalizio.

NBA pronta a comunicare: annuncio atteso dopo Natale?

Durante The Bill Simmons Podcast, il giornalista ha lasciato intendere che la NBA starebbe preparando una comunicazione ufficiale nei prossimi giorni:

“Ci sono dei sussurri. Preparatevi a una notizia natalizia. Qualcosa tipo venerdì alle 17:30, il giorno dopo Natale”, ha detto Simmons. “Devono far uscire qualcosa, soprattutto perché ci stiamo avvicinando all’All-Star Game, che sarà ospitato proprio dai Clippers”.

I Los Angeles Clippers ospiteranno l’NBA All-Star Game a febbraio, e secondo Simmons la lega non può permettersi di arrivare a quell’evento senza aver chiarito l’esito dell’indagine:

“Non possono arrivare all’All-Star Game senza annunciare cosa è successo. Credo che siamo vicini a scoprire se ci sarà una punizione e quale sarà”.

L’indagine NBA: il ruolo di Aspiration Partners

L’inchiesta riguarda i rapporti passati tra i Clippers e Aspiration Partners, una società attiva nel settore della sostenibilità ambientale, che in seguito ha dichiarato bancarotta.

Il punto critico è un accordo di endorsement tra Aspiration e Kawhi Leonard, definito dal giornalista investigativo Pablo Torre come un “no-show endorsement deal”, ovvero un contratto di sponsorizzazione senza reali attività promozionali documentate.

Il sospetto: pagamenti extra-salary a Kawhi Leonard

Secondo documenti ottenuti dal podcast di Torre, l’accordo potrebbe essere stato utilizzato per versare a Leonard decine di milioni di dollari al di fuori dei normali contratti NBA, sollevando il sospetto di una violazione delle regole sul tetto salariale.

Questo tipo di pratica, se confermata, rappresenterebbe una delle infrazioni più gravi del regolamento NBA, con potenziali conseguenze sia per il giocatore sia per la franchigia.

Il fallimento di Aspiration e il caso Sanberg

La situazione si è ulteriormente complicata quando Aspiration Partners ha dichiarato bancarotta. Inoltre, uno dei co-fondatori della società, Joseph Sanberg, si è dichiarato colpevole di frode federale per aver truffato investitori per oltre 248 milioni di dollari.

Va però precisato che non esistono prove pubbliche che dimostrino che Kawhi Leonard abbia personalmente partecipato a operazioni fraudolente o svolto attività promozionali per Aspiration.

Possibili sanzioni NBA: cosa rischiano i Clippers?

Al momento la NBA mantiene il massimo riserbo, ma le opzioni sul tavolo potrebbero includere:

multe pesanti

perdita di scelte al Draft

sanzioni sportive

oppure l’archiviazione del caso, se non emergeranno prove sufficienti

Con l’All-Star Game 2025 a Los Angeles sempre più vicino, la pressione sulla lega aumenta.

Il caso Aspiration–Clippers–Kawhi Leonard rappresenta un banco di prova cruciale per la credibilità della NBA nella gestione delle regole economiche.

Se davvero l’annuncio arriverà nei giorni successivi a Natale, come suggerito da Bill Simmons, il basket americano potrebbe vivere uno dei momenti extra-campo più delicati degli ultimi anni.

Una cosa è certa: la NBA non può più rimandare. E il verdetto, qualunque esso sia, farà rumore.