Indendio di Palisades: nel processo al piromane compare anche il nome di Chris Bosh

Nel processo per l’incendio di Palisades, che devastò una parte di Los Angeles, compare ora un nome inatteso: quello di Chris Bosh, ex campione NBA con i Miami Heat. Bosh non è indagato né accusato di nulla, la sua abitazione è stata però citata dalla difesa di Jonathan Rinderknecht per sostenere che il disastro avrebbe un’origine diversa da quella indicata dagli inquirenti. Rinderknecht è accusato di aver dato fuoco alla vegetazione con un accendino, causando un vastissimo rogo e la morte di 12 persone nel gennaio 2025: l’incendio è il terzo più distruttivo di sempre in California.

Secondo documenti giudiziari visionati dal California Post e ripresi da TMZ, i legali di Rinderknecht vogliono far testimoniare Michael T. Cole, ex investigatore di Cal Fire, il dipartimento forestale e antincendio californiano. Cole avrebbe esaminato nel 2025 una residenza ora oscurata nei documenti e documentato segni sul vialetto e sul patio posteriore: una macchia e una scia di bruciato e fumo. Nella ricostruzione della difesa, quei segni sarebbero compatibili con il lancio di un fuoco d’artificio. Stando alle notizie riportate, l’immobile da cui sarebbe stato lanciato sarebbe quello che Bosh affittava a terzi all’epoca dell’accaduto: il nome dell’ex cestista emerge quindi solo per il suo legame con la casa, non per una condotta a lui attribuita.

I pubblici ministeri hanno contestato duramente la richiesta, sostengono che Cole non ha le qualifiche, la formazione o l’esperienza per una simile valutazione. La sua opinione si baserebbe esclusivamente su 6 fotografie scattate da un drone, risalenti a febbraio 2025 o 2026, senza alcun sopralluogo diretto né analisi specifiche. Per l’accusa, una macchia scura su un vialetto ripresa dall’alto non basta a stabilire che sia partito un fuoco d’artificio, né tantomeno che abbia innescato l’incendio. Spetterà ora al giudice decidere se ammettere o meno la testimonianza di Cole: sarà quella decisione a stabilire se la pista della villa di Bosh avrà spazio in aula o resterà una mossa solo sulla carta.