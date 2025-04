Infortunio al gluteo di Jimmy Butler: giocherà gara-3 con Houston?

Brutte notizie per i Golden State Warriors: Jimmy Butler ha subito una forte contusione al muscolo gluteo in seguito a una brutta caduta durante Gara-2 della serie contro gli Houston Rockets, match perso dai californiani. Dopo essersi sottoposto a una risonanza magnetica, lo staff medico ha confermato l’entità dell’infortunio, che sarà monitorato giorno per giorno per valutarne l’evoluzione.

La presenza di Jimmy Butler per Gara-3 è al momento classificata come “questionable”, ovvero in dubbio, ma ci sono motivi per sperare in un recupero rapido. Durante la stagione, sia Steph Curry che Jonathan Kuminga hanno riportato un infortunio simile: il primo è rimasto fuori due partite, il secondo solo una. In particolare, l’infortunio di Curry è stato molto simile a quello subito da Butler, e il suo rapido rientro suggerisce che anche il numero 10 possa essere disponibile già nei prossimi giorni.

Con la serie sull’1-1, l’eventuale assenza di Butler potrebbe pesare sull’equilibrio del confronto, vista l’importanza del suo apporto su entrambi i lati del campo. I tifosi degli Warriors incrociano le dita. Speriamo di poter rivedere in campo Jimmy Bucket o Playoff Jimmy che sappiamo essere in grado di regalare sempre grandi emozioni.

