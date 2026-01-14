anthony davis

Infortunio Anthony Davis, stagione finita? Prima la paura poi arrivano le buone notizie

Nelle scorse ore si sono susseguite notizie contrastanti a riguardo dell’infortunio subito a un tendine della mano sinistra da Anthony Davis. La star dei Dallas Mavericks sembrava inizialmente destinata a operarsi, una circostanza che lo avrebbe tenuto fuori a lungo. Subito c’era chi parlava di stagione già finita a gennaio, con appena 20 partite all’attivo nel 2025-26, un’eventualità che avrebbe fatto precipitare il valore di mercato di Davis, in uscita da Dallas ormai da un paio di mesi. Quando però sembrava ormai decisa l’operazione, con annessi almeno 2-3 mesi di assenza come minimo, il giocatore ha consultato un secondo specialista, il Dott. Steven Shin, a Los Angeles, decidendo alla fine di rinunciare all’operazione.

Secondo questi esami, Davis non si opererà e sarà rivalutato tra 6 settimane, con la speranza quindi di tornare in campo per fine febbraio o inizio marzo. La trade deadline è fissata al 5 febbraio, quindi una franchigia che deciderà di acquisirlo dovrà assumersi sicuramente qualche rischio, anche considerando gli esami del caso. Anthony Davis come detto ha disputato finora solo 20 partite in questa stagione, mantenendo 20.4 punti e 11.1 rimbalzi di media.

