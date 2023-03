Infortunio “misterioso” per Luka Doncic

Luka Doncic si è infortunato. Lo sloveno ha dovuto chiudere anzitempo la sfida fra i suoi Dallas Mavericks e i Pelicans (vinta 106-113 da New Orleans) a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

Un infortunio le cui dinamiche e i tempi di recupero sono tutti da chiarire. Non c’è stato, infatti, un contatto che l’ha causato ma si tratta di una situazione che è andata peggiorando nel corso dei giorni, come spiegato dallo sloveno dopo il match.

Non mi sento bene. Ho iniziato a sentire un po’ di dolore dopo l’All Star Game, di solito questi infortuni sono causati da contatto, invece io non mi sono scontrato con nessuno e questa cosa mi è sembrata subito molto strana. Non saprei dire che tipo di problema sia ma non riesco mai a entrare davvero in ritmo, non corro bene, mi manca la spinta quando salto. Non è per niente facile trovare soluzioni e fare la differenza in queste condizioni.

Condizioni che spiegano le brutte percentuali al tiro nelle ultime due uscite con 5/20 da tre punti e un 18/46 complessivo per Doncic nella vittoria 120-116 contro Utah e appunto nel ko con New Orleans. A Dallas sono tutti con il fiato sospeso per capire quanto lo sloveno dovrà restare fuori, proprio adesso che iniziava a crearsi la giusta amalgama con Kyrie Irving, come dimostrato dalla super prestazione della coppia contro Philadelphia. Attesi per le prossime ore i risultati della risonanza magnetica a cui Doncic si è sottoposto.