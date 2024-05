INFORTUNIO per Haliburton! C’è PREOCCUPAZIONE in casa Pacers

Tyrese Haliburton è stato costretto a lasciare anzitempo gara-2 delle Eastern Conference Finals di giovedì per un infortunio alla gamba sinistra.

La stella degli Indiana Pacers ha salutato la gara a 3:44 dalla fine del terzo quarto dopo essersi procurata un infortunio alla gamba sinistra mentre difendeva su Jayson Tatum in un pick-and-roll e i Boston Celtics prendevano di nuovo un vantaggio in doppia cifra. Poco dopo, i Pacers hanno annunciato sui social media che Haliburton soffriva di un dolore alla gamba sinistra e non sarebbe tornato.

This is the play in the 3rd quarter where Tyrese Haliburton appeared to suffer a leg injury.

He left the game and was ruled OUT for the remainder of Game 2 vs. the Celtics 🙏🏽pic.twitter.com/7jbacfe7Nl

