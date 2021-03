Infranto il record di triple doppie in una singola notte da parte dei giocatori NBA

Questa notte un totale di sei giocatori ha registrato una tripla-doppia, superando il precedente record di cinque, che era stato curiosamente stabilito lo scorso fine settimana. Le macchine da triple-doppie James Harden dei Brooklyn Nets e Ben Simmons dei Philadelphia 76ers guidano la fila, insieme a loro ci sono anche Draymond Green dei Golden State Warriors, Nikola Jokic dei Denver Nuggets, Domantas Sabonis degli Indiana Pacers e Russell Westbrook dei Washington Wizards.

There were six triple-doubles tonight, the most on a single day in NBA history.

The previous record was five, set last Saturday 👀 pic.twitter.com/IXQhvR3xXV

— ESPN (@espn) March 18, 2021