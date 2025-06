Inizia la stagione delle trade in NBA: Desmond Bane ceduto agli Orlando Magic

Le NBA Finals sono ancora in corso, ma c’è già aria di offseason: poco fa infatti Memphis Grizzlies e Orlando Magic hanno trovato l’accordo per la prima trade della nuova stagione, che porterà Desmond Bane in Florida. Lo scambio è molto corposo, visto che per Bane i Magic cederanno a Memphis Cole Anthony, Kentavious Caldwell-Pope, 4 scelte del primo turno senza protezione (la #16 di quest’anno e quelle del 2026, 2028 e 2030) e un pick swap nel 2029.

I Magic aggiungono al roster uno dei migliori tiratori da tre punti della NBA, dopo aver chiuso la stagione all’ultimo posto per percentuale da dietro l’arco. Bane arriva da un anno da 19.2 punti, 6.1 rimbalzi e 5.3 assist di media in 69 partite, col 39% da tre punti.

Memphis ottiene invece KCP, che i Magic volevano cedere dopo averlo firmato un anno fa con scarsi risultati (solo 8.7 punti di media e percentuali disastrose nei Playoff), e Cole Anthony, reduce da una stagione da 9.4 punti a partita.

I contratti sono un’altra parte importante della trade: Caldwell-Pope aveva infatti un accordo fino al 2027 per 21.7 milioni di dollari a stagione. Bane ha invece un contratto valido fino al 2029: nella prossima stagione percepirà 36.7 milioni di dollari e il suo stipendio andrà poi a salire fino ai 44.8 milioni di dollari della stagione 2028-29.

Massive swing for Orlando to compete in the Eastern Conference, and for the Grizzlies, an opportunity to add a championship defensive wing, backcourt depth and a major haul of draft picks to utilize. https://t.co/DeWziUWLkv

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 15, 2025