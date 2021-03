Dal 2015, le federazioni nazionali che ospitano EuroBasket hanno l’opzione di scegliere una Federazione partner per l’evento, che viene così aggiunta al girone prima del sorteggio. Questa possibilità è garantita per facilitare l’afflusso di pubblico e la vendita di biglietti per chi ospita il torneo.

Due delle quattro federazioni ospitanti hanno espresso la loro decisione, che è stata formalizzata nel FIBA Europe Board di venerdì: la Germania ospiterà la Lituania a Colonia, mentre la Repubblica Ceca ospiterà la Polonia a Praga.

Le restanti due federazioni, Italia e Georgia, devono ancora finalizzare la propria decisione.

Queste le dichiarazioni dei dirigenti delle federazioni coinvolte:

Ingo Weiss, Presidente della federazione tedesca: “La Lituania è senza dubbio una delle nazioni con più tradizioni nel basket al mondo. Abbiamo un rapporto di amicizia con la loro federazione da molti anni. I colori verde e giallo dei tifosi lituani e quelli nero, rosso ed oro dei nostri tifosi saranno fantastici da vedere alla LANXESS Arena.”

Arvydas Sabonis, Presidente della federazione lituana: “Siamo grati che si sia raggiunto questo accordo. Speriamo di non avere alcuna restrizione per i tifosi al momento dell’Europeo. Le condizioni a Colonia ed in Germania per i nostri tifosi sono ottime, perchè il viaggio è conveniente.”

Michal Konecny, Segretario Generale della federazione ceca: “La possibilità di scegliersi un partner è molto importante per chi ospita un evento come questo. Ci sono tre criteri critici che abbiamo discusso – marketing, sport e ticketing. La Polonia è stata la prima scelta in tutti questi criteri e non vediamo l’ora di accogliere la squadra ed i tifosi polacchi a Praga.”

Radoslaw Piesiewicz, Presidente della federazione polacca: “Vogliamo ringraziare la federazione ceca per questa proposta. Negli ultimi anni, la nostra nazionale ha dovuto giocare le proprie partite più importanti molto lontana da casa. Agli ultimi Europei eravamo in Francia o in Finlandia, alla World Cup in Cina. Per questo non abbiamo dubitato per un secondo sull’accettare la loro proposta.”

Foto: FIBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.