Ioannis Bourousis annuncia il proprio ritiro a 37 anni

Dopo Vassilis Spanoulis e Nikos Zisis, un altro big del basket greco ha poco fa annunciato il proprio ritiro. Su Instagram, Ioannis Bourousis, 37 anni, ha pubblicato una lunga lettera in cui saluta un mondo che l’ha accompagnato per 20 anni di carriera.

Bourousis è stato per anni uno dei migliori lunghi d’Europa, per due volte nel miglior quintetto di Eurolega nel 2009 e nel 2016, nonché campione d’Europa con la Grecia nel 2005. In carriera il giocatore ha militato in AEK Atene, Barcellona, Olympiacos, Milano, Real Madrid, Baskonia, Panathinaikos, Zhejiang Lions, Gran Canaria e, nell’ultima stagione, nel Peristeri.

“Tutte le cose belle finiscono, non importa se non lo si vuole accettare. Dopo 21 anni in cui ho dato la mia anima, è il momento di dire addio” ha scritto Bourousis nel suo messaggio.

