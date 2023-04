Irving a bordo campo per LeBron: i 2 insieme ai Lakers l’anno prossimo?

Kyrie Irving ha sostenuto pienamente il suo ex compagno di squadra LeBron James quando i Los Angeles Lakers hanno eliminato i Memphis Grizzlies questa notte. L’atteggiamento del free agent dei Dallas Mavericks non avrebbe potuto essere altro che quello di un atleta superstar che ne supportava un altro, ma ciò non impedirà a mondo di Twitter appassionato di NBA di speculare su un’altra reunion tra le due star.

LeBron ha impiegato un po’ di tempo durante il suo riscaldamento pre-partita per abbracciare il suo ex compagno ai Cleveland Cavaliers.

Le immagini hanno fatto sognare ad occhi aperti i fan dei Lakers su Kyrie Irving che indosserà la maglia viola e oro la prossima stagione. Attualmente è un free agent e sarebbero seri problemi per Rob Pelinka e team metterlo sotto contratto, ma nulla è impossibile se c’è interesse reciproco.

Indipendentemente dal fatto che Kyrie Irving stia considerando di unirsi a LeBron James a Los Angeles, i fan dei Lakers sono già convinti che abbia aiutato la loro causa a chiudere i Grizzlies in Gara 6. Forse la sua apparizione a bordo campo ha suscitato un po’ di motivazione in più per alcuni dei i ragazzi.

Leggi anche: Toronto pensa anche a Sergio Scariolo per il posto di head coach