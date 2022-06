Irving ai Lakers e Anthony Davis a Brooklyn? Non è un affare impossibile

Con Kyrie Irving accostato ai Los Angeles Lakers per una potenziale riunione con l’ex compagno di squadra, LeBron James, la grande domanda è stata: a cosa deve rinunciare LA per realizzare questo accordo? I Lakers hanno pochi beni di valore in loro possesso in questo momento. Questo ci porta a una domanda: dovrebbero prendere seriamente in considerazione un potenziale scambio tra Kyrie Irving e Anthony Davis?

Il guru dell’NBA di ESPN, Brian Windhorst, ha giocato su questo potenziale accordo pazzesco. Windy suggerisce che i Nets, che secondo quanto riferito sono in un “impasse” per quanto riguarda l’estensione di Kyrie, sarebbero interessati a mandare Irving ai Lakers solo se Anthony Davis fosse parte dell’accordo. Allo stesso tempo, però, l’analista NBA ha anche chiarito di non credere che questo accordo potrà davvero accadere.

Proprio come i Nets, potete anche voi immaginare perché i Lakers sembrano esitare in termini di impegno completo con Davis a lungo termine. Anche se lo hanno firmato fino al 2025, non sorprende che il nome di Davis sia ora trascinato nelle voci di trade. Gli infortuni sono stati un grosso problema per l’otto volte All-Star e, a meno che non si riprenda in questa stagione, il futuro di AD a Hollywood sarà probabilmente sempre messo in discussione.

