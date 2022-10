Nella serata d’apertura dei Brooklyn Nets contro i New Orleans Pelicans, Kyrie Irving ha esortato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ad agire e ad aiutare la star della WNBA, Brittney Griner, a uscire dal suo stato di prigionia in Russia.

Con l’inizio della stagione NBA, il problema potrebbe essere dimenticato poiché i fan si concentrano sui match. Tuttavia, Irving si è unito a molti altri giocatori NBA per assicurarsi che ciò non accadesse. Nel suo discorso pre-partita, la point guard dei Nets ha inviato un forte messaggio al POTUS, esprimendo il suo desiderio di vedere Griner di nuovo sul suolo statunitense in sicurezza.

“Per favore, POTUS fai il tuo lavoro”, ha detto Irving, secondo Chris Mannix di Sports Illustrated.

Kyrie Irving, in a pre-game speech to the fans, makes a plea for the return of Brittney Griner. "Please, POTUS do your job," Irving said.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) October 19, 2022