Irving dona quasi 40mila dollari alle vittime di un tragico incidente d’auto in Texas

Non si può negare che Kyrie Irving sia oggi una delle superstar più controverse dell’NBA. Ad essere onesti, non abbiamo più praticamente avuto notizie da quando si è unito ai Dallas Mavericks il mese scorso. Comunque sia, non sarà una grande sorpresa se la star dei Mavs finirà presto per fare di nuovo qualche errore che finirà su tutte le homepage dei siti sportivi.

Nonostante la sua personalità piuttosto eclettica, una cosa che non puoi negare di Irving è che abbia un cuore veramente buono. Le sue buone azioni al di fuori del campo da basket hanno purtroppo spesso meno clamore degli scandali in cui ha partecipato. Pertanto, cogliamo l’occasione per far luce su uno dei recenti atti di altruismo di Irving.

Sharath Yedavelli e un paio di suoi amici hanno recentemente avuto un tragico incidente d’auto mentre stavano tornando a casa dopo le lezioni serali all’Università del Nord del Texas. Nonostante abbia subito gravi ferite, Yedavelli è sopravvissuto all’incidente e ora è sottoposto a riabilitazione intensiva. La sua amica, Vaani Yadlapati, è morta, invece, una settimana dopo l’incidente.

Kyrie Irving in qualche modo ha saputo dell’incidente e la superstar dei Mavs ha deciso di donare 38.000 dollari alle famiglie delle vittime. Lo stesso Yedavelli ha ammesso di non sapere chi fosse Irving all’inizio, ma è estremamente grato per l’atto di gentilezza di Kyrie:

“Sono rimasto scioccato e sorpreso. Ho visto il nome Kyrie Irving tra i donatori e immediatamente l’ho cercato su Google”, ha detto Yedavelli tramite Jobin Panicker della WFAA.

“Tutti hanno soldi ma nessuno ha il coraggio di donarli. Un grande grazie per aver aiutato noi e la nostra famiglia”.

Leggi anche: Cuban e Dallas sul piede di guerra con l’NBA: “Forse il peggior errore arbitrale nella storia della Lega”