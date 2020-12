Irving e Durant combinano per 66 punti al TD Garden: i Nets passano sui Celtics

I Boston Celtics rimangono in partita solo tre quarti nel Christmas Day, capitombolando col punteggio finale di 95-123 contro i Brooklyn Nets guidati dal fantastico duo Irving-Durant. La partenza delle due stelle ospiti al TD Garden è lenta, ma già nel finale di primo quarto Irving, ex della gara, infila un paio di canestri che permettono ai Nets di chiudere la frazione avanti 26-22.

I Celtics si affidano ovviamente a Jayson Tatum e Jaylen Brown (20 e 27 punti rispettivamente alla fine), e tengono il passo di Brooklyn che nel primo tempo trova in Irving un leader in campo e in Caris LeVert un grandissimo sesto uomo. Nel secondo tempo si accende KD: l’ex Warriors, alla sua seconda partita ufficiale dopo un anno e mezzo di assenza, segna 16 punti nel solo terzo quarto e firma l’allungo decisivo per i Nets. Nel finale Irving non ha pietà dei suoi ex compagni e rincara la dose, raggiungendo i 37 punti con 13/21 dal campo e 7/10 da tre (più 6 rimbalzi e 8 assist). Insieme a Durant, che alla fine chiude con 29 punti e 9/16 al tiro, combina per 66 punti.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.