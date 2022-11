Un gruppo di tifosi dei Brooklyn Nets seduti a bordo campo è diventato virale questa notte dopo essere stati fotografati con indosso magliette con la scritta “COMBATTI L’ANTISEMITISMO”. Ciò era in risposta al controverso tweet di Kyrie Irving che promuoveva un film che spingeva le convinzioni antisemite.

Il giornalista Ian O’Connor del New York Post ha potuto parlare con Aaron Jungreis, 52 anni, che lunedì sera faceva parte del gruppo che stava protestando contro Irving. Jungreis, che sembra essere un abbonato dei Nets, non si è trattenuto nelle sue critiche al playmaker più volte All-Star:

“Non dovrebbero tenere in giro un ragazzo del genere. Molte persone annulleranno i loro biglietti. Devono disciplinarlo in qualche modo”.

— Ian O'Connor (@Ian_OConnor) November 1, 2022