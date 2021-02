Irving fa mea culpa: “Non riuscivo a marcare neanche un ramoscello, perdere così è un pugno in faccia”

Dopo la rocambolesca rimonta subita dagli Washington Wizards, Kyrie Irving ha commentato duramente la sua prestazione personale e quella dell’intera squadra.

Il playmaker dei Brooklyn Nets ha assolto Joe Harris per l’errore nel finale, attribuendo le responsabilità a tutta la squadra e in particolare alla sua difesa.

Avevamo la partita in mano e dovevamo tenercela, adesso dobbiamo solamente guardarci allo specchio e capire cosa migliorare, a livello di squadra e individuale. La rimessa sbagliata da Harris è stata esemplificativa dell’intera gara, non possiamo incolpare un singolo perché non è stata una sola giocata a decidere la partita. Io ad esempio non riuscivo a marcare neanche un ramoscello, gli avversari mi passavano da tutte le parti, è stato frustrante. Eravamo sopra di cinque e l’abbiamo persa noi, non possiamo permettere che diventi un’abitudine, perdere così è come prendere un cazzotto in faccia.