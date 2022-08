Irving ha rischiato di far saltare il rinnovo di LeBron con i Lakers?

I tifosi dei Los Angeles Lakers di tutto il mondo hanno tirato un sospiro di sollievo dopo che è stato riferito che LeBron James aveva accettato un’estensione di due anni da 97.100.000 di dollari. Ci è voluto un po’ più tempo del previsto prima che il King apponesse la sua firma ma, a questo punto, tutto è bene quel che finisce bene.

A quanto pare, tuttavia, c’è stato un grosso ostacolo che ha quasi fatto deragliare la decisione di LeBron di firmare nuovamente con i Lakers e non sorprende che avesse molto a che vedere con la superstar dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving.

“Quelli della squadra erano fiduciosi che James avrebbe firmato un’estensione, considerando quanto gli è piaciuto giocare per i Lakers e vivere a Los Angeles. La principale complicazione nella decisione di James è stata che è stato privatamente irremovibile sul fatto che i Lakers debbano ancora migliorare l’attuale roster e fare una trade per ottenere Kyrie Irving, hanno detto a The Athletic fonti della lega”.

Non è un segreto che LeBron James voglia giocare di nuovo con Kyrie Irving per rivivere la loro vittoria del titolo come compagni di squadra con i Cleveland Cavaliers. I rumors suggeriscono che i Lakers hanno cercato di scambiare Russell Westbrook con i Nets per Irving, ma questo ovviamente non è andato a buon fine.