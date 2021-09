Irving infrange i protocolli Covid per far visita ai ragazzi di una scuola Sioux

La guardia dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, ha fatto notizia negli ultimi tempi per la sua riluttanza a farsi il vaccino contro il COVID-19. Questa esitazione è stata motivo di allarme durante il recente viaggio proprio di Irving nella riserva indiana di Pine Ridge nel sud-ovest del South Dakota.

La star dei Nets era nella riserva per consolidare i suoi legami con la tribù Sioux di Standing Rock, in onore della sua defunta madre nata a Standing Rock. Mentre era lì, secondo quanto riferito, Irving ha fatto una deviazione a sorpresa in una scuola vicina in un’altra riserva Sioux. La suddetta visita è stata dettagliata in un recente rapporto di Matt Sullivan.

“Si è fermato nel cortile di una scuola in un’altra riserva Sioux, senza preavviso, per firme e selfie, del tipo che ha costretto un fan a stringersi forte a lui e tirarsi giù la sua obbligatoria mascherina”.

All’interno della scuola, Irving ha incontrato due liceali Sioux in una sala conferenze per parlare da vicino di Covid mentre si attorcigliava una maschera di stoffa tra le mani. Ha scattato foto in una palestra di basket, dove a tutti gli studenti-atleti sopra i 12 anni era stato richiesto di vaccinarsi per il coronavirus per fare sport e dove, questo mercoledì pomeriggio di fine agosto, Irving stava giocando secondo le sue regole”.

Le immagini della visita estemporanea di Kyrie Irving sono state pubblicate sui social media, con Irving chiaramente senza maschera mentre gli altri intorno a lui hanno mantenuto le loro per lo più.

