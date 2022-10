Irving vs. Karim Abdul-Jabbar: Durant “tira un gancio” all’ex Lakers

Kareem Abdul-Jabbar ha preso a male parole Kyrie Irving, ma sembra che Kevin Durant stia venendo in difesa del suo compagno di squadra. Beh, non esattamente, ma se i suoi Mi piace su Twitter sono indicativi, potrebbe essere così.

A Durant è piaciuto questo tweet, che ha preso in giro Kareem per il suo sfogo contro Irving, riportandolo ai suoi giorni da giocatore in cui l’Hall of Famer è stato colpito con una gomitata nello stomaco e poi ha lanciato un gancio destro in faccia ai suoi avversari:

Kareem: “Kyrie Irving should reconsider his behavior because young people look up

to him.” Also Kareem: pic.twitter.com/sKZS18O0IO — JPW (@JWepp) October 3, 2022

Nel caso aveste dimenticato un passaggio, Kareem ha sostanzialmente criticato Irving per non aver dato il buon esempio a tutti i ragazzini che lo ammirano. In particolar modo pensa che sta mettendo in cattiva luce tutti gli atleti che cercano di fare la differenza:

“Kyrie Irving potrebbe fare il comico se non fosse per la sua influenza sui giovani che ammirano gli atleti. Quando guardo alcuni degli atleti che hanno usato il loro status per migliorare effettivamente la società – Colin Kaepernick, LeBron James, Muhammad Ali, Bill Russel, Billie Jean King, Arthur Ashe e altri – diventa chiaro quanto Irving abbia offuscato la reputazione di tutti gli atleti che si sforzano di essere visti come qualcosa di più che degli stupidi atleti”.

