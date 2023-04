Isaac Okoro e le “sceneggiate” di Jalen Brunson

I New York Knicks hanno sbancato Cleveland in gara 1 del primo turno dei Playoffs, vincendo 97-101.

Fra i confronti diretti più interessanti c’è quello fra Jalen Brunson (27 con 11/24 dal campo) e lo specialista difensivo dei Cavs, Isaac Okoro. Quest’ultimo non ha avuto parole molto gentili per l’avversario, accusato di accentuare troppi i contatti con “sceneggiate e buffonate” per guadagnarsi viaggi in lunetta. Espedienti che comunque in gara 1 non sembrano aver funzionato, visto che Brunson ha tirato quattro tiri liberi.

Queste le parole di Okoro.

Abbiamo difeso bene contro di lui, cercando di non mandarlo in lunetta, senza abboccare alla finte e alle sceneggiate che fa. In questi casi bisogna restare concentrati e colloquiare con gli arbitri per spiegare quali sono le buffonate che possono trarli in inganno. Ad esempio mi riferisco a quelle cadute anche quando non ci sono contatti così forti, tante piccole cose che servono a farsi fischiare falli a favore. Oggi ci sono tanti giocatori che ci provano, i difensori devono essere intelligenti.

Dichiarazioni che sicuramente saranno arrivate alle orecchie di Brunson e che accendono ulteriormente una sfida nella sfida molto interessante. Vedremo cosa accadrà fra Okoro e Brunson questa notte in gara 2.