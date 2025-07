Isaia Cordinier lascia la Virtus Bologna, dove giocherà nella prossima stagione?

Che Isaia Cordinier avrebbe lasciato la Virtus Bologna era cosa nota, ora è anche ufficiale. Il giocatore francese, protagonista dei recenti successi bianconeri, ha mandato un sentito messaggio alla piazza di Bologna dopo 4 stagioni insieme in cui ha vinto uno Scudetto, una EuroCup e due Supercoppe Italiane.

“Il mio cuore sarà sempre bianconero” recita il messaggio di Cordinier, che nell’ultima stagione ha mantenuto 12.0 punti, 3.9 rimbalzi e 3.9 assist in EuroLega dimostrandosi sempre incredibilmente versatile.

“𝙑𝙞 𝙝𝙤 𝙙𝙖𝙩𝙤 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙚𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙖𝙡𝙡’𝙖𝙡𝙩𝙚𝙯𝙯𝙖 𝙙𝙞 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙢𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖 𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙫𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚” GRAZIE ISAÏA 🤍🖤 pic.twitter.com/hNxyvDltda — Virtus Bologna (@VirtusBo) July 13, 2025

Ora quale sarà il futuro del francese? Secondo Eurohoops, Isaia Cordinier sarebbe in trattativa avanzata con l’Efes di Igor Kokoskov. Non solo: il giocatore avrebbe ricevuto anche un’importante offerta dello Zenit San Pietroburgo, ma l’avrebbe rifiutata per continuare a disputare l’EuroLega.