Isaia Cordinier racconta la sua esperienza con Wembanyama: “Da ragazzino sapeva già di essere il migliore”

Victor Wembanyama sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale nella stagione da rookie in NBA con i San Antonio Spurs.

Isaia Cordinier, stella della Virtus Bologna e connazionale di Wemby, ha parlato di quando ha giocato insieme alla nuova stella del basket mondiale. Parliamo dei tempi in cui entrambi erano a Nanterre e Wembanyama, a 16 anni, si faceva già rispettare da giocatori molto più esperti.

Quando abbiamo giocato insieme era poco più che un bambino ma era già impressionante. In ogni allenamento c’era un momento “wow”, in cui ti lasciava a bocca aperta e ti faceva dire “non è possibile”. Si vedeva già che aveva un potenziale altissimo ma la cosa che mi colpiva di più era che fosse già convinto di essere il migliore. Ha talento e fisico ma la sua dote più importante è la sicurezza nei propri mezzi. Il suo unico limite è il cielo, arriverà sempre più in alto, diventerà uno dei migliori di sempre.