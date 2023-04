Isaiah Taylor, ex Efes e ora allo Zalgiris, lancia una frecciatina ai turchi

Isaiah Taylor era stato firmato dall’Anadolu Efes Istanbul in estate per prendere momentaneamente il posto di Shane Larkin, infortunatosi a EuroBasket con la Turchia di Ergin Ataman, che è anche coach degli attuali campioni d’Europa in carica.

Una volta tornato a pieno regime l’americano che ha ottenuto cittadinanza turca, l’Efes ha deciso di non rinnovare il contratto di Isaiah Taylor, che ha perciò portato i suoi bagagli allo Zalgiris Kaunas per sostituire un altro infortunato, Keenan Evans, che stava giocando da MVP fino a quel momento.

Lo statunitense non ha dimenticato naturalmente questa scelta della squadra di Istanbul e l’ha voluto ricordare su Twitter dopo che i lituani sono riusciti a qualificarsi per la post season, mentre i turchi no:

“Pazzesco a pensarci… il mio ultimo team pensava che non valesse la pena avermi in squadra LOL 🤡”.

Crazy to think… my last team didn’t think it was worth playing me LOL 🤡 — Isaiah Taylor (@Zay_Ctmd11) April 15, 2023

A dire la verità c’è un altro giocatore che dall’Efes si è trasferito a metà stagione allo Zalgiris Kaunas ed è l’italiano Achille Polonara, anche lui protagonista della qualificazione playoff dei lituani.

Il lavoro non è finito perché quest’anno le Final Four di EuroLega si giocheranno in casa dello Zalgiris e naturalmente ci vorranno essere ma dovranno eliminare un loro vecchio amico… Šarūnas Jasikevičius.

