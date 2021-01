Nel futuro immediato di Isaiah Thomas c’è Team USA per le qualificazioni a FIBA AmeriCup ma non ci sono i Boston Celtics.

Ad annunciarlo è lo stesso giocatore su Twitter, rispondendo a un giornalista statunitense che ha nuovamente tirato in ballo la voce di un suo possibile ritorno. Rumor che in realtà non ha mai smesso definitivamente di circolare fra gli addetti ai lavori ma ora viene stroncato dal diretto interessato.

I always appreciate the love bro. I’ve tried to make it happen. It’s over for coming back killa

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) January 31, 2021