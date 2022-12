Ieri sera l’Anadolu Efes Istanbul ha vinto una gara difficile contro l’Olimpiacos Pireo e coach Ergin Ataman ha annunciato Isaiah Thomas come nuovo giocatore dei turchi. Più o meno.

Nella conferenza stampa post partita il santone turco ha parlato del successo dei suoi sui greci e a un certo punto ha avuto un lapsus: al posto di dire Isaiah Taylor ha detto Isaiah Thomas:

Welcome to Anadolu Efes Isaiah Thomas pic.twitter.com/BFcJW1TCKO — Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) December 1, 2022

Naturalmente non possiamo derubricare questa frase nemmeno nella categoria rumors. È palese che Ataman non stesse parlando di Isaiah Thomas ma del giocatore dell’Efes. Però è interessante notare come l’ex fenomeno dei Boston Celtics sia a spasso e potrebbe davvero pensare di venire a giocare in Europa, visto che in NBA la sua avventura sembra essere finita.

Al momento i turchi sono a posto nel settore esterni, in attesa del ritorno a tutti gli effetti di Shane Larkin. Piuttosto ci sono altre squadre, tra cui soprattutto l’Olimpia Milano, che avrebbero bisogno come il pane dell’esterno statunitense ex Charlotte Hornets e Denver Nuggets tra le ultime.

Stiamo a vedere se qualcuno in Europa davvero punterà sul playmaker americano che certamente farebbe tutta la differenza del mondo.

