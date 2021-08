Isaiah Thomas è un nuovo obiettivo dei Lakers?

I Los Angeles Lakers sono reduci da una free agency molto attiva.

La squadra è stata completamente stravolta rispetto alla passata stagione con le firme di Russell Westbrook, Carmenlo Anthony, Malik Monk, Wayne Ellington, Kendrick Nunn, Trevor Ariza e Dwight Howard.

Non per questo però la franchigia sembra interessata a chiudere il mercato in entrata.

Secondo quanto riportato da Marc Stein, i Lakers stanno valutando alcuni free agent da aggiungere al proprio roster e tra questi ci sarebbe anche Isaiah Thomas.

The Lakers, among various free-agent candidates they are still considering, have weighed the potential signing of Isaiah Thomas, league sources say. Full story here: https://t.co/6HDSSTYyTK — Marc Stein (@TheSteinLine) August 11, 2021

La guardia ex Celtics nella passata stagione è apparso nel roster dei New Orleans Pelicans, con i quali ha giocato appena 3 partite. Di recente però sembra essersi rimesso a livello fisico, tanto da essersi reso protagonista nel campionato The Crawsover Pro-Am di Jamal Crawford.

Per Thomas sarebbe un ritorno a LA, dove ha già giocato con i giallo-viola nella seconda parte della stagione 2017-18.