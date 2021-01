Isaiah Thomas giocherà per Team USA nelle qualificazioni all’AmeriCup

In questa stagione, Isaiah Thomas non ha ancora giocato una partita in NBA, ancora free agent nonostante cerchi da mesi un’altra opportunità nella Lega. L’ex giocatore dei Boston Celtics, che sostiene di essere al 100% dopo diversi anni di acciacchi fisici, proverà a mettersi in mostra il prossimo mese con la maglia di Team USA.

La Nazionale americana giocherà le qualificazioni all’AmeriCup e, come di consueto, non avrà giocatori NBA ma solo una selezione di statunitensi che militano in G-League. Quella di Thomas è quindi un’aggiunta importante per la squadra allenata da coach Joe Prunty. Nella scorsa stagione Thomas ha mantenuto 12.2 punti di media in 40 partite con gli Washington Wizards: quelle del 19-20 febbraio saranno le sue prime presenze con Team USA in carriera. Gli Stati Uniti affronteranno Bahamas e Messico.

Longtime NBA guard Isaiah Thomas has committed to play for Team USA in the AmericaCup qualifying tournament Feb. 19-20 in San Juan, sources tell ESPN. Joe Prunty will be the USA coach. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 27, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.