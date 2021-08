Nella notte tra l’8 e il 9 agosto, Isaiah Thomas è sceso in campo nel campionato The Crawsover Pro-Am di Jamal Crawford. Si è trattato di una partita molto particolare in quanto, esattamente il giorno prima, Thomas aveva voluto ricordare su Twitter il suo amico Kobe Bryant. La grande coincidenza è stata che, proprio dopo quel tweet, in quella partita IT ha realizzato 81 punti, eguagliando – seppur in contesti ben diversi – l’incredibile prova che Bryant fece nel 2006 contro Toronto.

Una volta rientrato negli spogliatoi, l’ex play dei Boston Celtics si è lasciato andare in un pianto liberatorio sicuramente determinato anche dalla casualità della sua prestazione legata a quel tweet e, soprattutto, perché sa che, nonostante le ultime stagioni non siano state eccelse per colpa di qualche infortunio di troppo, la sua mentalità non è cambiata e ha ancora molto da dimostrare in NBA.

.@isaiahthomas let it all out after dropping 81 in a Pro Am game 💯 *NSFW* (h/t @SlowGrind_Media) pic.twitter.com/yQzTJ3MP9x — Bleacher Report (@BleacherReport) August 11, 2021