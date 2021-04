La neo point guard dei New Orleans Pelicans, Isaiah Thomas, è stata recentemente firmata dalla squadra con un contratto di 10 giorni poiché la franchigia della Louisiana ha tantissimi infortunati. Isaiah Thomas ha deciso di rendere omaggio al compianto Kobe Bryant a modo suo con il ritorno in NBA.

Sebbene Thomas e Bryant non sono mai stati compagni di squadra, quest’ultimo è stato un mentore e un amico della guardia di piccola taglia. I due studiavano le partite insieme. Durante la tragica morte della sorella di Thomas in un incidente d’auto, Kobe è stata una fonte di conforto. Isaiah Thomas è stato uno dei tanti che sono stati devastati dalla morte di Bryant in un incidente in elicottero lo scorso anno.

Isaiah Thomas proverà a portare a casa il massimo dal suo accordo a breve termine con New Orleans. È triste pensare che a un certo punto della sua carriera Thomas era un candidato MVP con i Boston Celtics e ora fa fatica a trovare una squadra. In quell’anno ha aperto la strada ai Celtics aiutandoli a finire con il miglior record della Eastern Conference. A quel tempo aveva una media di 28,9 punti e 5,9 assist a partita, tirando con il 46,3% dal campo e il 37,9% a dietro l’arco.

