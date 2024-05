Isaiah Thomas racconta un’esperienza SCIOCCANTE: gli hanno puntato contro un AK47

Gli Stati Uniti sono notoriamente un Paese molto permissivo, per usare un eufemismo, sul possesso e l’utilizzo delle armi da fuoco. Questo porta con sé grossi rischi di ordine pubblico che spesso si trasformano in vere e proprie tragedie. Una è stata evitata ieri ed ha coinvolto Isaiah Thomas ed alcuni amici. Il giocatore NBA, che ha concluso la stagione con i Phoenix Suns, ha raccontato l’esperienza davvero scioccante su X.

“Sono davvero spaventato da come agiscono i ragazzi di questi tempi! Ieri sono stato coinvolto in una situazione che mi ha cambiato la vita: un ragazzo ha puntato un AK47 contro di me e alcuni amici. Se non fosse stato per chi sono, mi ha infatti riconosciuto nella mia città [Seattle, ndr], probabilmente avrebbe messo fine alle nostre vite. State al sicuro!” ha scritto Thomas.

Really trippin on how these young kids are moving around!!!

I really had a life changing moment yesterday where a kid pulled a AK47 out on me and the homies and if it wasn’t for who I was and him recognizing me in my own city he probably woulda ended all of our lives. Be SAFE 🙏🏾

