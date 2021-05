Israele, i giocatori stranieri chiedono di interrompere subito la stagione del basket

La situazione legata al conflitto fra Israele e Palestina sta assumendo contorni preoccupanti. La tensione fra le due parti è alle stelle e anche il mondo dello sport ne risente.

Qualche giorno fa una partita è stata interrotta per un allarme missilistico. Adesso i giocatori stranieri chiedono che la Winner League venga annullata immediatamente.

I cestisti, infatti, vogliono tornare a casa oppure evitare ogni tipo di spostamento per salvaguardare la propria incolumità. Per questo motivo hanno chiesto che la stagione venga subito interrotta, nonostante la lega avesse proposto di trasferire tutte le partite in Grecia o a Cipro.

Vedremo ora quale sarà la risposta della Winner League e dei club che in questo momento stanno giocando il Championship Round e il Relegation Round, delle fasi a orologio. La post season vera e propria, più corta rispetto agli altri campionati, dovrebbe iniziare a fine mese. Sempre che non si decida davvero di sospendere tutto.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.