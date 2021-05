Israele, il basket non si ferma: la Winner League si sposta in una bolla

La Winner League ha deciso di non annullare la stagione, nonostante le richieste di tanti giocatori stranieri.

La lega israeliana ha stabilito, però, che il campionato si sposterà all’interno di una bolla a Eliat, ritenuta una zona sicura nonostante l’escalation di violenza fra lo stato ebraico e la Palestina.

Le gare riprenderanno mercoledì 19 Maggio e se ne giocheranno tre al giorno. Le squadra, invece, possono già raggiungere la nuova location e riprendere ad allenarsi in vista del ritorno in campo.

The BSL board of directors decided today that Winner League will resume on Wednesday, May 19th, in a bubble in Eilat. Teams will be able to go to Eilat and resume practices starting today, in order to prepare themselves to Wednesday (1/4) https://t.co/SfdTIidE8p — Winner League (@WinnerLeague) May 14, 2021

The bubble in Eilat will be managed by the BSL’s administration and will have 3 games per day, starting Wednesday. (4/4) — Winner League (@WinnerLeague) May 14, 2021

La Winner League, inoltre, ha stabilito che si tornerà subito alla normalità, interrompendo la bolla, qualora la situazione dovesse migliorare.

If the current security situation in Israel will change for the better, the league will resume regular action in the teams’ home arenas, a day after the end of the current situation. (2/4) — Winner League (@WinnerLeague) May 14, 2021

