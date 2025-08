Israele pensa a naturalizzare l’americano Johnathan Motley e farne un simbolo della Nazionale

Da separato in casa a possibile giocatore della Nazionale, l’esperienza di Johnathan Motley in Israele ha assunto ora dei caratteri opposti a quelli di pochi mesi fa, quando il lungo americano aveva abbandonato l’Hapoel Tel Aviv e sembrava vicinissimo alla Stella Rossa nonostante le resistenze del club israeliano. Motley era poi tornato all’Hapoel dopo qualche settimana di rottura, andando a vincere da protagonista l’EuroCup sotto la guida di Dimitris Itoudis.

Ora Motley potrebbe addirittura indossare la maglia di Israele, della sua possibile natualizzazione ha parlato il proprietario dell’Hapoel, Ofer Yannay, in una lettera inviata alla Federazione per iniziare le pratiche per l’ottenimento del passaporto.

“In seguito alle precedenti discussioni, vogliamo parlare nuovamente di Johnathan Motley, attuale giocatore dell’Hapoel Tel Aviv. Come detto in precedenza, è un professionista di alto livello che ha espresso un genuino interesse e una forte volontà di rappresentare la Nazionale di Israele. Questo grazie ad un profondo senso di appartenenza e un sincero desideri di contribuire ai successi della squadra. Crediamo che Motley possa essere un asset importante per la Nazionale, sia atleticamente che come figura rappresentativa. Come lungo, porta in campo talento e professionalità che possono fare la differenza per gli obiettivi futuri della squadra” si legge nella lettera di Yannay.

Israele, ancora al centro del conflitto geopolitico in Medio Oriente, ha uno stretto legame con gli USA, soprattutto dal punto di vista politico e militare. Naturalizzare un giocatore americano, facendone poi il simbolo della propria Nazionale, ha sicuramente anche un ruolo politicamente emblematico.