Luca Banchi ha sciolto le riserve sui 12 giocatori dell’Italbasket che saranno a disposizione domani sera per la partita contro la Serbia, importantissima nel discorso qualificazione al Mondiale dell’anno prossimo. Il CT azzurro, che avrà una rosa più ampia tra cui scegliere visti i giocatori di EuroLega che si sono uniti al gruppo nei giorni scorsi, ha deciso per 3 novità rispetto ai 12 scelti per la gara contro la Turchia vinta giovedì. Fuori John Petrucelli, infortunato, Francesco Ferrari e Guglielmo Caruso, dentro invece Nicola Akele, Alessandro Pajola e Giovanni Emejuru. Resta out Darius Thompson, alla seconda esclusione su due nonostante Banchi lo alleni anche a Milano.

I 12 saranno quindi Alessandro Pajola, Marco Spissu, Nico Mannion, Leonardo Candi, Tommaso Baldasso, Mirza Alibegovic, Giovanni Veronesi, Stefano Tonut, Giampacolo Ricci, Nicola Akele, Momo Diouf e Giovanni Emejuru.

Nel frattempo anche Dušan Alimpijević, CT della Serbia, ha deciso i 12 che affronteranno gli Azzurri: anche i balcanici recuperano diversi giocatori rispetto alla partita persa contro la Lituania con un sonoro -19. A disposizione ci sarà anche Vasijie Micic. Il roster serbo completo: Vasilije Micic, Aleksa Avramovic, Marko Guduric, Ognjen Dobric, Vanja Marinkovic, Vladimir Lucic, Dejan Davidovac, Nemanja Dangubic, Alen Smailagic, Nikola Tanaskovic, Uros Plavsic e Filip Petrusev. Di questi 12, solo Smailagic e Avramovic erano in campo contro la Lituania.

Palla a due a Belgrado, all’Aleksandar Nikolic Hall, alle ore 19.

Foto: FIBA