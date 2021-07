Dopo il successo di poche ore prima contro la Romania, per l’Italbasket femminile del 3×3 arriva invece un netto KO contro la Cina. È la seconda sconfitta in 4 gare per le Azzurre, che procedono a singhiozzo nel torneo olimpico.

22-13 il risultato finale in favore delle cinesi, in una partita molto dura per l’Italia (11/24 al tiro). Per la leader azzurra Rae D’Alie ci sono stati 6 punti, 5 per Chiara Consolini, 2 per Giulia Rulli e 0 per Marcella Filippi.

L’Italbasket del 3×3 tornerà in campo domani per altre due gare: contro il Giappone alle 7.25 e contro Team USA alle 10.55.

Foto: FIBA