Italbasket a Tokyo, le emozioni di Ricci e Sacchetti all’ingresso nel villaggio olimpico

Tokyo. Tutti gli Azzurri sono in Giappone. Dopo l’arrivo della Nazionale 3×3, anche la squadra di coach Sacchetti ha fatto ingresso al Villaggio Olimpico. L’inizio delle competizioni è previsto per sabato prossimo 24 luglio, quando le ragazze di coach Capobianco sfideranno prima la Mongolia e poi la Francia presso l’Aomi Urban Sports Park. Il giorno seguente toccherà alla maschile, che inizierà il proprio cammino olimpico contro la Germania alla Saitama Super Arena.

Così il CT Sacchetti all’arrivo a Tokyo: “Entro di nuovo nel Villaggio Olimpico e anche se stavolta lo faccio da coach, le emozioni sono invariate. Lo spirito col quale si affronta questa avventura è diverso da ogni altra cosa. Domani ci prendiamo un giorno di riposo per smaltire la stanchezza del viaggio e il fuso orario. Da lunedì si torna a lavorare in palestra perché tra una settimana dobbiamo e vogliamo essere pronti per la sfida alla Germania, già decisiva”.

Giampaolo Ricci: “Il viaggio è stato lungo e faticoso ma entrare al Villaggio è una botta di adrenalina. Il momento più bello è stato vedere la palazzina con la nostra bandiera. Pensare di far parte dell’élite mondiale è una sensazione pazzesca. Ci stiamo riposando ma siamo ansiosi di tornare ad allenarci. Con il sorriso e con la voglia di goderci ogni singolo istante”.

Marcella Filippi: “E’ come essere nel Paese delle Meraviglie. Ci sono tanti sportivi con lo stesso sogno e con occhi e cuore pieni di orgoglio. Un ambiente dove si respira competitività e vibrazioni positive. Viaggio lungo ma siamo pronte e cariche. Domani potremo finalmente allenarci sul campo e non vediamo l’ora. Nel frattempo ho paura di addormentarmi, svegliarmi e scoprire che era un sogno”.

Coach Capobianco inquadra così il periodo che separa le Azzurre dall’esordio: “Entrare nel Villaggio Olimpico è un’emozione unica. Si ha la sensazione di far parte di qualcosa di grande, fatto di tante piccole parti: tutti qui per lo stesso obiettivo e con lo stesso spirito. In questi giorni cercheremo di goderci questa atmosfera senza però farci distrarre dal nostro focus. Dobbiamo ancora affinare la preparazione per giocare alla pari con tutte le squadre più forti del mondo. Dopo un giorno di riposo abbiamo già fatto riunione tecnica per proseguire il lavoro al meglio. Dovremo giocare con coraggio ogni giorno”.

Nazionale Maschile

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

Nazionale 3×3 Femminile

#3 Rae Lin D’Alie (1987, 160)

#4 Chiara Consolini (1988, 182)

#5 Marcella Filippi (1985, 186)

#8 Giulia Rulli (1991, 185)

Torneo di basket maschile (Saitama Super Arena)

Domenica 25 luglio

Germania-Italia (6.40 italiane, 13.40 locali)

Australia-Nigeria (10.20 italiane, 17.20 locali)

Mercoledì 28 luglio

Nigeria-Germania (03.00 italiane, 10.00 locali)

Italia-Australia (10.20 italiane, 17.20 locali)

Sabato 31 luglio

Italia-Nigeria (06.40 italiane, 13.40 locali)

Australia-Germania (10.20 italiane, 17.20 locali)

Martedì 3 agosto

Quarti di finale

Giovedì 5 agosto

Semifinali

Sabato 7 agosto

Finali

Gli altri gruppi

Gruppo A

Iran, Francia, USA, Repubblica Ceca

Gruppo C

Argentina, Giappone, Spagna, Slovenia

La formula

Il torneo Olimpico si disputa dal 25 luglio al 7 agosto. Le 12 squadre qualificate sono divise in tre gironi da quattro formazioni ciascuno. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze. Per determinare gli accoppiamenti dei quarti di finale verrà effettuato un sorteggio: le tre squadre vincitrici dei tre gironi e la migliore seconda saranno inserite nella prima urna mentre le rimanenti due squadre classificate e le due migliori terze saranno inserite nella seconda urna. Le squadre nello stesso girone della prima fase non potranno essere sorteggiate l’una contro l’altra.

Torneo di basket 3×3 femminile (Aomi Urban Sports Park)

Sabato 24 luglio

Italia-Mongolia (10.30 italiane, 17.30 locali)

Italia-Francia (14.25 italiane, 21.25 locali)

Domenica 25 luglio

Italia-Romania (03.40 italiane, 10.40 locali)

Italia-Cina (07.25 italiane, 14.25 locali)

Lunedì 26 luglio

Italia-Giappone (07.25 italiane, 14.25 locali)

Italia-USA (10.55 italiane, 17.55 locali)

Martedì 27 luglio

Italia-Russian Olympic Committee (10.25 italiane, 17.25 locali)

Quarti di finale (orari da stabilire)

Mercoledì 28 luglio

Semifinali (orari da stabilire)

Finali (orari da stabilire)

La formula

Tutte le 8 squadre sono state inserite nello stesso girone e si sfidano nei primi tre giorni e mezzo di gara l’una contro l’altra. Le prime sei classificate accedono alla fase a eliminazione diretta. Le prime due squadre classificate direttamente alle semifinali.

