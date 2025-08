Italbasket a valanga anche sul Senegal: vinta la Trentino Basket Cup

L’Italbasket completa il 2 su 2 nella Trentino Basket Cup, superando anche il Senegal nella finale del torneo amichevole dopo aver battuto ieri sera l’Islanda. Stasera gli Azzurri del CT Pozzecco hanno vinto 80-56, in una partita che è durata un tempo.

Nel primo quarto infatti il Senegal ha dato del filo da torcere all’Italia, avanti 22-19 dopo 10′ grazie alla coppia Procida-Diouf. In apertura di secondo periodo la formazione africana è rimasta a contatto per qualche minuto, poi un parziale di 8-0 azzurro ha portato l’Italia sul +10 che è poi diventato +12 all’intervallo con due liberi di Diouf. Nel terzo quarto l’Italbasket ha preso subito il largo, segnando i primi 6 punti della frazione e arrivando fino a +29 con un break finale di 13-0. Negli ultimi 10′ spazio alle riserve per amministrare il vantaggio.

La due giorni al torneo di Trento si chiude con due prove convincenti da parte degli Azzurri, che erano ancora privi di elementi chiave come Nicolò Melli, Darius Thompson, Danilo Gallinari e, oggi, anche di Simone Fontecchio, tenuto a riposo. Il prossimo impegno estivo sarà il 9 agosto a Trieste contro la Lettonia.

Italia: Tonut 6, Ricci 12, Spagnolo 6, Procida 12, Niang 9, Bortolani 1, Caruso 2, Diouf 17, Rossato 7, Severini, Akele 8, Pajola.